«МЮ» даст тен Хагу крупную сумму на трансферы даже в случае непопадания в ЛЧ. Кейн и Райс – среди целей

«Манчестер Юнайтед» намерен выделить Эрику тен Хагу крупную сумму на трансферы.
По информации The Telegraph, клуб хочет поддержать нового тренера и предоставит ему значительный трансферный бюджет даже в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Летом «Юнайтед» хотят подписать нападающего и двух полузащитников. Также возможен трансфер правого вингера, но эта позиция считается менее приоритетной.
Среди трансферных целей манкунианцев – нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс и полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн.
Кроме того, как только назначение тен Хага будет утверждено, тренер сможет предложить свои кандидатуры для трансферов.