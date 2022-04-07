«МЮ» даст тен Хагу крупную сумму на трансферы даже в случае непопадания в ЛЧ. Кейн и Райс – среди целей

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«Манчестер Юнайтед» намерен выделить Эрику тен Хагу крупную сумму на трансферы.

По информации The Telegraph, клуб хочет поддержать нового тренера и предоставит ему значительный трансферный бюджет даже в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Летом «Юнайтед» хотят подписать нападающего и двух полузащитников. Также возможен трансфер правого вингера, но эта позиция считается менее приоритетной.

Среди трансферных целей манкунианцев – нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс и полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн.

Кроме того, как только назначение тен Хага будет утверждено, тренер сможет предложить свои кандидатуры для трансферов.

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