«МЮ» даст тен Хагу крупную сумму на трансферы даже в случае непопадания в ЛЧ. Кейн и Райс – среди целей

намерен выделить Эрику тен Хагу крупную сумму на трансферы.

По информации The Telegraph, клуб хочет поддержать нового тренера и предоставит ему значительный трансферный бюджет даже в случае непопадания в на следующий сезон.

Летом «Юнайтед» хотят подписать нападающего и двух полузащитников. Также возможен трансфер правого вингера, но эта позиция считается менее приоритетной.

Среди трансферных целей манкунианцев – нападающий , хавбек Деклан Райс и полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн.

Кроме того, как только назначение тен Хага будет утверждено, тренер сможет предложить свои кандидатуры для трансферов.