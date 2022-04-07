Хаджи о «Спартаке» без Федуна: «Государство не может оставить такую команду. В 90-е без денег выживали»

высказался о том, выжил бы «Спартак» без своего владельца .

«Мне сейчас звонят и спрашивают: «Если Федун уйдет, «Спартак» закончит существование?» Я удивляюсь: в 90-е без денег выживали, чего бы сейчас не выжить?

Государство не может оставить такую команду, как «Спартак». Даже тогда, когда Москве в 90-е совсем плохо было, Лужков и город про нас не забывали, чуть-чуть помогали. Интересовались делами, после побед приглашали в мэрию, дарили подарки. На базу приезжали, спрашивали, что надо сделать, чем помочь.

В общем, даже в самые сложные команда брошена не была. Сейчас, уверен, ее тоже не бросят», – сказал бывший администратор «Спартака».

«Американцы сказали: вы же русские, у вас денег нет». На что «Спартак» жил в 80-е и 90-е