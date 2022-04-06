Дмитрий Губерниев: «Если мы слабо играем в футбол, почему у нас должны быть классные судьи?»

высказался об отстранении некоторых российских судей за ошибки.

«В российском футболе есть проблема с профессионализмом. Это во многом касается управления клубами и игры в футбол.

Если мы слабо играем в футбол, то почему у нас должны быть классные судьи? Котел один, а варятся в нем все.

Я совсем не удивлен, что отстранили многих судей. Надо воспитывать культуру судейства, культуру игры. Судья в нашем футболе – самая неблагодарная профессия.

Они не свободные люди. За ними наблюдают сотни и тысячи зорких глаз из команд, государственных компаний, от болельщиков. Сложно держать удар», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Пенальти на Смолове не было, Бека-Бека зря не удалили, Иванов наконец прав. Разбор судейских косяков от ЭСК