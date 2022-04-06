Хачатурянц об отстранении судей: «Специалисты на ВАР будут повнимательнее. Карасеву можно было избежать ошибки»

Ашот Хачатурянц прокомментировал решение об отстранении арбитров.
Судейский комитет РФС отстранил от работы судей Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона после допущенных ошибок в матчах 23-го тура РПЛ. Сергей Карасев был отстранен на 1 матч.
«Все решения были единогласными. Никто из арбитров не присутствовал, нет необходимости присутствия на таких совещаниях.
Особенно специалисты, которые сидят на ВАР, будут повнимательнее. Можно было бы избежать Карасеву такой ошибки», – сказал президент РПЛ.