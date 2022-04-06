Хачатурянц об отстранении судей: «Специалисты на ВАР будут повнимательнее. Карасеву можно было избежать ошибки»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Алексей Сухой Матч ТВ Артем Любимов Игорь Панин Ашот Хачатурянц Футбол

Ашот Хачатурянц прокомментировал решение об отстранении арбитров.

Судейский комитет РФС отстранил от работы судей Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона после допущенных ошибок в матчах 23-го тура РПЛ. Сергей Карасев был отстранен на 1 матч.

«Все решения были единогласными. Никто из арбитров не присутствовал, нет необходимости присутствия на таких совещаниях.

Особенно специалисты, которые сидят на ВАР, будут повнимательнее. Можно было бы избежать Карасеву такой ошибки», – сказал президент РПЛ.

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