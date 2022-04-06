Владимир Быстров: «С удовольствием отсужу дерби на ВАР. Самое страшное – не вспотеть, а обосраться, как очень часто делают наши арбитры»

заявил, что справится с работой на ВАР, в отличие от судей .

Ранее Быстров заявил, что готов заменить всех судей на ВАР на матчах РПЛ. Бывший арбитр отметил, что представляет, как в таком случае «Быстров там вспотеет».

«Никто не спорит с тем, что футбольный арбитр – это сложная профессия. Но ведь судьи сами эту сложную профессию выбирают. Вопрос не в том, ошибаются они или не ошибаются. Проблема в непоследовательности принятия решений.

В абсолютно аналогичных эпизодах одни свистят, вторые не свистят, третьи смотрят, четвертые не смотрят. То есть в одинаковых условиях они действуют по-разному. Соответственно, вывод напрашивается простой: у кого-то из арбитров есть намерения кому-то насолить.

Вот Вилков говорит про карму, но это же вообще бред полный. Какая карма? Почему она должна возвращаться? Мы же говорим о том, что должно обязательно быть во время футбольных матчей.

Что касается варианта отсудить какое-нибудь дерби на ВАР, то я с удовольствием это сделаю. Самое страшное ведь не вспотеть на этом ВАР, самое страшное – обосраться, как очень часто делают наши арбитры.

Есть ситуации, когда невозможно не позвать главного арбитра к монитору, но они позволяют себе такие вольности. У меня с этим точно проблем бы не было: если увидел нарушение, которое не увидел главный, то зову его. Пусть смотрит, принимает решение», – сказал бывший полузащитник «Зенита».