Тарханов о ВАР: «Надо привлекать в работу судей бывших футболистов»

предложил идею привлечь к работе на ВАР бывших футболистов.

– С ВАР в принципе какая-то странная история получается. Там все чаще принимаются решения, которые серьезно влияют на исход игры. И решения очень сомнительные. Я в данном случае согласен с , который сказал на телевидении, что, возможно, надо на ВАР посадить футбольных людей. Я понимаю, что это надо обсуждать, однако не раз уже говорилось, что уровень компетенции судей на ВАР оказывается ниже, чем у тех арбитров, что в поле.

Может быть, моя идея покажется странной, но даже если попробовать в качестве помощников-консультантов на ВАР посадить тех, кто реально играл в футбол, они смогут более четко разбираться в сложных ситуациях. Был офсайд или нет, грубо играл футболист или нет? Пусть решения на ВАР в рабочей комнате принимает тот арбитр, который назначен, а бывший футболист хотя бы помогает ему в качестве консультанта при просмотрах.

– И, что вы предлагаете? Говорят, ведь о проблемах судейства много, но никаких серьезных и эффективных решений нет.

– Надо стараться привлекать в работу судей бывших футболистов. Неважно где они играли: в Премьер-лиге или в ФНЛ и ниже. Футболист понимает игру, чувствует многие моменты гораздо лучше, потому что сам все это проходил. А, если судья не играл в футбол – как он может прочувствовать эпизод? Сколько ему ВАР не будет картинок и повторов показывать – это же бесполезно. Он теоретически может быть и знает, что к чему.

Но вы посмотрите, сколько у нас происходит в разных матчах разночтений в трактовке вроде бы одного и того же эпизода. Допустим с грубой игрой. Поэтому в работе наших судей мы так часто и видим, что теория и практика идут параллельно что ли, не соприкасаясь друг с другом, не пересекаясь, – сказал бывший тренер «Урала» и «Крыльев Советов».