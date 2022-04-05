ответил на оскорбления в адрес российских судей.

Президент «Урала» назвал «козлами» арбитров после матча РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Знаете, если бы судьям разрешили высказываться вслух, как это делают руководители клубов, тренеры, вы бы еще не такие формулировки услышали.

«Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал экс-судья .

«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору