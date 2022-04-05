«Козел» – самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов». Вилков ответил президенту «Урала»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Михаил Вилков Футбол

Михаил Вилков ответил на оскорбления Григория Иванова в адрес российских судей. 

Президент «Урала» назвал «козлами» арбитров после матча РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Знаете, если бы судьям разрешили высказываться вслух, как это делают руководители клубов, тренеры, вы бы еще не такие формулировки услышали.

«Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал экс-судья РПЛ

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