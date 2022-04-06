Клопп о чемпионской гонке: «Если мы и обыграем «Ман Сити», никто не подумает, что все решено»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп не считает, что матч «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» решит исход чемпионской гонки.

«Если мы и обыграем «Ман Сити», что уже само по себе непросто, никто не подумает, что теперь все решено, учитывая уровень нашего соперника.

Нам будет противостоять лучшая команда мира, но мы все равно будем стараться. За последние несколько месяцев мы заложили фундамент.

Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, в полуфинале Кубка Англии, и чем дальше продвигаешься, тем сложнее приходится», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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