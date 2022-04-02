Клопп о «Ливерпуле»: «Только если бы мы опережали «Сити» на 20 очков, ситуация могла быть лучше»

высказался о шансах «Ливерпуля» выиграть чемпионат Англии.

После 30-го тура его команда отстает от , возглавляющего таблицу, на 1 очко.

«Я очень ценю то, в какой мы находимся ситуации. Я вчера сказал парням, что если бы нам летом сказали, что в конце марта мы будем в своем нынешнем положении, мы бы согласились: мы взяли один трофей, боремся еще за три, весь состав здоров.

Могло быть лучше только в одном случае – если бы мы опережали «Сити» на 20 очков, но это невозможно. Вот почему нас все устраивает. Не думаю, что мы фавориты хоть в одном из турниров, но какая разница – мы собираемся попытаться победить», – заявил главный тренер .