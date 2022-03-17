Клопп о борьбе за чемпионство: «Лучше отставать на одно очко, чем на 14»

поделился мыслями о чемпионской гонке в .

«Очевидно, у нас хороший период. Это то, что нам нужно. Мы отстаем на одно очко [от ], но все остается как было. Мы должны выигрывать матчи.

Мы сыграем с «Сити», потом со всеми остальными. Надеюсь, все игроки вернутся из сборных здоровыми. Затем у нас будет ранний матч с «Уотфордом».

Лучше отставать на одно очко, чем на 14. Как вы думаете, через десять лет кто-нибудь скажет, что мы должны гордиться тем, что заняли второе место с отрывом в одно очко? Скорее всего, нет.

Мы знаем, что у нас особенная группа игроков, мы пытаемся выжать из этой ситуации все, что в наших силах», – сказал главный тренер .