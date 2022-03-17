Клопп о борьбе за чемпионство: «Лучше отставать на одно очко, чем на 14»

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Юрген Клопп поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ.

«Очевидно, у нас хороший период. Это то, что нам нужно. Мы отстаем на одно очко [от «Манчестер Сити»], но все остается как было. Мы должны выигрывать матчи.

Мы сыграем с «Сити», потом со всеми остальными. Надеюсь, все игроки вернутся из сборных здоровыми. Затем у нас будет ранний матч с «Уотфордом». 

Лучше отставать на одно очко, чем на 14. Как вы думаете, через десять лет кто-нибудь скажет, что мы должны гордиться тем, что заняли второе место с отрывом в одно очко? Скорее всего, нет.

Мы знаем, что у нас особенная группа игроков, мы пытаемся выжать из этой ситуации все, что в наших силах», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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