Савич о 0:1 на «Этихаде»: «Не так уж и плохо. В Мадриде будет совсем другая игра»

Стефан Савич прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1).
Защитник «Атлетико» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Конечно, мы не рады – у нас была цель победить, поражения мы ненавидим. Но 0:1 в Манчестере – не такой уж и плохой результат.
При глубокой обороне очень сложно контратаковать. Мы провели две или три контратаки, и нам немного не хватило темпа, чтобы ими воспользоваться сполна.
Уверен, в Мадриде будет совсем другая игра», – сказал Савич.
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