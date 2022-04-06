Савич о 0:1 на «Этихаде»: «Не так уж и плохо. В Мадриде будет совсем другая игра»

прокомментировал поражение от (0:1).

Защитник «Атлетико» высказался после первого матча 1/4 финала чемпионов.

«Конечно, мы не рады – у нас была цель победить, поражения мы ненавидим. Но 0:1 в Манчестере – не такой уж и плохой результат.

При глубокой обороне очень сложно контратаковать. Мы провели две или три контратаки, и нам немного не хватило темпа, чтобы ими воспользоваться сполна.

Уверен, в Мадриде будет совсем другая игра», – сказал Савич.

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