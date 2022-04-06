Облак о поражении от «Сити»: «Не думаю, что их замены изменили игру – все решил один момент. «Атлетико» хорошо защищался весь матч»

высказался после поражения от «Манчестер Сити» в матче .

проиграл со счетом 0:1 в первой игре, которая состоялась в Англии.

«Мы понимали, что будет сложно. Мы хотели добиться хорошего результата. Да, проиграли, но при счете 1:0 игра по-прежнему продолжается.

Мы очень хорошо защищались на протяжении всего матча, за исключением их гола.

использует владение мячом как свою силу, но нам удавалось закрывать пространство. Не думаю, что их замены изменили игру – все решил один момент.

Все еще возможно, потому что мы будем играть дома. В «Атлетико» мы всегда верим», – заявил вратарь испанского клуба.