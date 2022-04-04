Диего Симеоне: «У «Ман Сити» игроки лучше, чем у «Атлетико». Они с «Баварией» – фавориты ЛЧ, но победы «Челси» в прошлом году никто не ожидал»

Главный тренер Диего Симеоне признал превосходство состава .

– «Ман Сити» и «Бавария» – фавориты . Действительно ли на них оказывается наибольшее давление?

– Все давление – на нас, хотя я не уверен, что это подходящее слово. На нас большая ответственность.

У «Ман Сити» есть выдающиеся футболисты, явно сильнее наших. Но впереди две игры.

«Сити» и лидируют, но в прошлом году победа осталась за . Никто не ожидал такого от них, а они прибавляли и стали сильнее.

– Сейчас много говорят о столкновении ваших стилей. Что можно узнать, наблюдая за Гвардиолой?

– Что мне нравится больше всего у команд, играющих хорошо, как «Ман Сити», так это усилия, которые они прикладывают для того, чтобы вернуть мяч и предложить сопернику атакующий футбол. За «Сити» приятно наблюдать, он постоянно развивается, как и отдельные футболисты. Мне больше всего нравится то, как де Брюйне, Стерлинг прессингуют, постоянно действуют активно и не сдаются после потери мяча.

Гвардиола дает им определенный объем работы в нагрузку к их таланту, и это понравится любому тренеру, – сказал Симеоне.

«Атлетико» и «Манчестер Сити» сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч – 5 апреля.