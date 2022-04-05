Даниэль Васс: «Ман Сити» – одна из лучших команд в мире. Де Брюйне – лучший полузащитник»

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Даниэль Васс назвал лучшего футболиста в составе «Манчестер Сити».

5 апреля «Атлетико» проведет первый матч против английского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Это одна из лучших команд в мире. У них отличные футболисты. Это команда, которая играет очень хорошо.

«Атлетико» и Ман Сити» – две отличные команды, которые сойдутся друг против друга. Все возможно.

– Кого из игроков вы бы выделили?

– Лучший игрок «Ман Сити» – Кевин де Брюйне. На данный момент он лучший полузащитник в мире. 

Он очень хороший игрок. В нем есть все. Я несколько раз играл против него, когда сборная Дании встречалась с Бельгией. Считаю его совершенным центральным полузащитником, – заявил защитник испанской команды.

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