Даниэль Васс: «Ман Сити» – одна из лучших команд в мире. Де Брюйне – лучший полузащитник»

назвал лучшего футболиста в составе «Манчестер Сити».

5 апреля «Атлетико» проведет первый матч против английского клуба в 1/4 финала .

– Это одна из лучших команд в мире. У них отличные футболисты. Это команда, которая играет очень хорошо.

и Ман Сити» – две отличные команды, которые сойдутся друг против друга. Все возможно.

– Кого из игроков вы бы выделили?

– Лучший игрок – Кевин де Брюйне. На данный момент он лучший полузащитник в мире.

Он очень хороший игрок. В нем есть все. Я несколько раз играл против него, когда сборная Дании встречалась с Бельгией. Считаю его совершенным центральным полузащитником, – заявил защитник испанской команды.