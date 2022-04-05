«Атлетико» ни разу не пробил по воротам «Ман Сити» в 1-м тайме – антирекорд клуба в ЛЧ с момента сбора статистики

«Атлетико» исторически редко атаковал в первом тайме матча ЛЧ с «Манчестер Сити».
В первой половине игры команда Диего Симеоне ни разу не пробила в сторону ворот соперника.
Это антирекорд «Атлетико» – команда впервые с момента сбора статистики в 2003 году не нанесла ни одного удара за первый тайм матча Лиги чемпионов.
Ранее худшим результатом мадридцев было 5 ударов за первый тайм матча ЛЧ.
«Манчестер Сити» 6 раз пробил в сторону ворот испанского клуба, ни разу не попав в створ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
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