«Атлетико» ни разу не пробил по воротам «Ман Сити» в 1-м тайме – антирекорд клуба в ЛЧ с момента сбора статистики

«Атлетико» исторически редко атаковал в первом тайме матча ЛЧ с .

В первой половине игры команда ни разу не пробила в сторону ворот соперника.

Это антирекорд – команда впервые с момента сбора статистики в 2003 году не нанесла ни одного удара за первый тайм матча .

Ранее худшим результатом мадридцев было 5 ударов за первый тайм матча ЛЧ.

«Манчестер Сити» 6 раз пробил в сторону ворот испанского клуба, ни разу не попав в створ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.