Геннадий Орлов: «Зенит» предложит контракт Дзюбе. Он нужен клубу, его понимание игры выше многих в команде»

уверен, что продлит контракт с .

– Что будет с Дзюбой летом? Продлят контракт или нет?

– Все зависит от Артема. Ясно, что контракт будет пониже. Думаю, не только у него. Согласится или нет? Может, кто-то его позовет.

Артем нужен «Зениту». Его понимание игры выше многих остальных в команде. Он играл с Халком, очень хорошо взаимодействует с Малкомом. Дзюба в порядке по футбольному уму, пониманию игры. Его задача – поддерживать физическую форму и вместе с партнерами устраивать атаки.

Убежден, что «Зенит» обязательно попытается сохранить Артема, не будет говорить «уходи», как «Локомотив» Пашинину и Лоськову. Они ему предложат контракт, но не тот, который был в прошлый раз.

Что я вижу сегодня? Артем не обособлен, хотя его и не выпускают с первой минуты. Он абсолютно командный игрок. Не бунтует, ведет себя как подобает настоящему спортсмену.

– А ведь то и разговоров было, что Дзюба как замедленная бомба на скамейке – взорвется в любой момент.

– Он выходит на замену и приносит пользу. Пока он лучший бомбардир команды в чемпионате. Артем понимает, если кто лучше него, тот и играет.

С «Сочи» Артем вышел капитаном в стартовом составе, значит, на тренировках он лучше других. Семак не враг себе, он точно оценивает по тому, как готов игрок к матчу, – сказал журналист.