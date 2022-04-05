Жирков об уходе из «Зенита»: «Доктор клуба сказал, что я больше не смогу играть. Наверное, на этом все и закончилось»

Юрий Жирков рассказал об уходе из «Зенита».
– В какой момент вы поняли, что не продлите соглашение с «Зенитом»?
– На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры закончились. Я общался с Семаком, когда уже был травмирован, но не было такого, чтобы «давай, мы тебя ждем».
Я сам понимал, футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как «Зенит». Там берут лучших бразильцев и еще кого-то. Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке – не мое.
– О чем тогда говорили с Семаком, если не о возвращении в «Зенит»?
– Он просто интересовался моим здоровьем. Спрашивал, насколько серьезна травма. Доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом все и закончилось.
– У вас еще впереди матч в Питере. Передадите привет этому врачу?
– У меня хорошие отношения с ним. Подойду, поздороваюсь, – сказал защитник, который сейчас играет за «Химки».