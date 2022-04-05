Геннадий Орлов: «Дзюба осиротел после отъезда Азмуна. У них был великолепным тандем, сейчас Артема мало кто понимает на поле»

поделился мнением о снизившейся результативности Артема Дзюбы.

«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали. Помните, был момент, когда они вдвоем были лучшими бомбардирами ? Было взаимопонимание, была взаимозаменяемость.

Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведет борьбу за мяч. Но он сам мало отскакивает назад, так что к нему тоже есть вопросы. Посмотрите, как Левандовски играет. Бензема тоже умеет оторваться от опекуна. все время получает мяч в статичном положении, в борьбу. Он сам должен быть маневреннее, действовать по всему фронту атаки. Но это от него зависит», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».