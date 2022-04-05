Геннадий Орлов: «Дзюба осиротел после отъезда Азмуна. У них был великолепным тандем, сейчас Артема мало кто понимает на поле»

Геннадий Орлов поделился мнением о снизившейся результативности Артема Дзюбы.
«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали. Помните, был момент, когда они вдвоем были лучшими бомбардирами РПЛ? Было взаимопонимание, была взаимозаменяемость.
Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведет борьбу за мяч. Но он сам мало отскакивает назад, так что к нему тоже есть вопросы. Посмотрите, как Левандовски играет. Бензема тоже умеет оторваться от опекуна. А Дзюба все время получает мяч в статичном положении, в борьбу. Он сам должен быть маневреннее, действовать по всему фронту атаки. Но это от него зависит», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».