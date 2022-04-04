«Спартак» обратился в ЭСК из-за отмены гола Промеса и неудаления Бека-Бека по итогам матча с «Локо»

«Спартак» недоволен двумя решениями арбитров в матче 23-го тура с (0:1).

Как пишет «Спорт-Экспресс», красно-белые обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам этой игры.

«Спартак» просит рассмотреть неудаление полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте, когда он попал прямой ногой в голеностоп полузащитнику . В этом эпизоде игрок «Локо» получил желтую карточку.

Кроме того, московский клуб хочет, чтобы ЭСК дала оценку решению арбитров отменить гол нападающего на 41-й минуте. Обратившись к ВАР, судья отменил забитый мяч из-за офсайда.

Эту информацию подтвердил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Фол Бека-Бека – на отметке 01:35. Эпизод с отмененным голом Промеса – на 4:30.

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