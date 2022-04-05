Лоськова и Пашинина могли убрать из тренерского штаба «Локо» из-за их близости с ведущими игроками (Metaratings)

Теги Локомотив Олег Пашинин Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Заур Хапов Гильерме Марвин Комппер Томас Цорн Дмитрий Баринов Футбол

Причиной ухода Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из штаба «Локомотива» могли стать их отношения с лидерами.

Сегодня московский клуб объявил, что оба специалиста покинули тренерский штаб и будут работать на других должностях в структуре команды.

По данным Metaratings, Марвина Комппера, который готовит «Локо» к матчам, хоть и не является формально главным тренером, беспокоила близость Лоськова и Пашинина с ведущими футболистами: Гильерме, Дмитрием Бариновым и другими. Немец полагал, что подобное может привести к расколу в раздевалке.

Комппер поделился своими опасениями со спортивным директором Томасом Цорном, в результате чего в команде и произошли перестановки.

В понедельник «Локомотив» объявил, что главным тренером назначен Заур Хапов.

Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. А Лоськов и Пашинин вообще отстранены от основы

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