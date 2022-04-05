Лоськова и Пашинина могли убрать из тренерского штаба «Локо» из-за их близости с ведущими игроками (Metaratings)

Причиной ухода и из штаба могли стать их отношения с лидерами.

Сегодня московский клуб объявил, что оба специалиста покинули тренерский штаб и будут работать на других должностях в структуре команды.

По данным Metaratings, , который готовит «Локо» к матчам, хоть и не является формально главным тренером, беспокоила близость Лоськова и Пашинина с ведущими футболистами: , и другими. Немец полагал, что подобное может привести к расколу в раздевалке.

Комппер поделился своими опасениями со спортивным директором , в результате чего в команде и произошли перестановки.

В понедельник «Локомотив» объявил, что главным тренером назначен .

Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. А Лоськов и Пашинин вообще отстранены от основы