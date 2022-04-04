Цорн о назначении Хапова: «Он отлично зарекомендовал себя как тренер вратарей, много работал с молодежью. Комппер будет готовить команду к матчам»

объяснил назначение Заура Хапова главным тренером «Локомотива».

«Клуб принял решение о назначении Заура Хапова главным тренером «Локомотива». Согласно регламенту мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и.о.» в течение 30 дней. У есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера.

Заур Хапов работает в тренерском штабе с 2016 года, отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодежью клуба, что стало важным фактором с учетом нашей ставки на молодых футболистов. Кроме того, у Заура отличное взаимопонимание с , который, как и ранее, будет осуществлять подготовку команды к матчам», – сказал спортивный директор московского клуба.