Нигматуллин о назначении Хапова: «А почему не Лоськова? Побоялись его авторитета, видимо»

удивило назначение главным тренером «Локомотива».

«Во-первых, я с уважением отношусь к своему бывшему коллеге и хочу поддержать его, а также пожелать успехов в этой дебютной для него роли. Конечно, выбор руководства крайне удивил. Почему не Лоськов или Пашинин, а именно тренер вратарей? Возможно, у «Ростова» подсмотрели.

Посмотрим, как пойдет. Тренер – бывший вратарь, скорее, исключение. Таких единицы, потому что своя специфика.

А почему не назначили Лоськова? Возможно, побоялись его авторитета среди болельщиков в футбольном мире. Уверен, что и у Лоськова, и у Пашинина есть свои амбиции быть главным тренером. Но таким решением их отодвинули подальше, чтобы они ни на что не могли претендовать.

А господин Комппер последними победами, возможно, убедил руководство, что подходит на свою роль. Во всяком случае, он лучше начал, чем тот тренер, которому помогал. Людей, которые даже не прощаются с командой, мы запоминать не будем.

Рад за Хапова: пусть он будет главным тренером хотя бы номинально. Потом, может, получит шанс стать по-настоящему главным», – сказал экс-вратарь .