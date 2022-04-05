Мещеряков об изменениях в «Локо»: «Активно поработали с Рангником и его командой, претворяли в жизнь все их решения. Видимо, все уже получилось и «Локомотив» идет на 1-м месте»

высказался об изменениях в «Локомотиве».

Сегодня стало известно, что тренерский штаб команды покинут и .

«Я удивлен подобным решением. Логика? Я много в чем не понимаю логику.

Время покажет, что будет. Мы уже активно поработали с Рангником и его командой. Активно претворяли в жизнь все их решения. Наверное, уже все получилось, поэтому один из последних членов команды ушел ( – прим. Sports.ru). Видимо, все задачи выполнены в соответствии со стратегией, и «Локомотив» идет на первом месте», – сказал бывший председатель совета директоров .