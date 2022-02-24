Цорн опроверг слухи о разрыве контракта между «Локо» и компанией Рангника: «Ничего общего с реальностью»

«Локомотив» опроверг слухи о разрыве контракта с компанией Ральф Рангника.

Ранее об этом сообщил журналист .

«Команда Рангника покидает «Локомотив». Это означает многое, но в том числе то, что дни Гиздоля сочтены. Доработает он до лета или уйдет раньше – по большому счету неважно.

Проект подучился недолгим. Ждем, когда начнут фигурировать фамилии кандидатов», – написал Казаков в телеграм-канале.

Спортивный директор опроверг эту информацию.

«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего.

Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», – заявил Цорн.