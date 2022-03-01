Гендиректор «Локо» об уходе Гиздоля: «Прямое нарушение контрактных обязательств. Показывает уровень профессионализма»

считает уход Маркуса Гиздоля из «Локомотива» нарушением контракта.

Сегодня Гиздоль и его помощник Зильбрехт Лутц покинули московский клуб из-за ситуации на Украине.

– В первую очередь, хотел бы заверить наших болельщиков, что клуб и команда работают в штатном режиме. Сегодня клубный менеджмент встречался с игроками, мы обсудили ситуацию. Конечно, мы находимся в сложных обстоятельствах, но они таковы для всех российских профессиональных клубов, не только футбольных.

Сейчас мы сконцентрированы на предстоящих матчах, готовимся к кубковой игре с «Енисеем», которая состоится 3 марта на нашем домашнем стадионе. Были созданы все условия для подготовки команды к сезону. Спортивный менеджмент клуба во главе с Ларсом Корнеткой и Томасом Цорном продолжают работу.

Марвин Комппер готовит команду к предстоящим матчам. Тренерский штаб укомплектован, и все что необходимо в части аналитики, медицины, физической подготовки, сотрудники команды продолжают делать без сбоев.

– Мы правильно понимаем, что Гиздоль и Лутц не предупредили заранее и не попрощались с командой?

– Решение Маркуса Гиздоля и Зильбрехта Лутца – это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Я исхожу из того, что профессия тренера, особенно в топ-клубе, – это всегда стресс и колоссальное давление, и тренер должен выполнять контракт и уметь под этим давлением работать, каким бы ни был его источник.

Поэтому решение покинуть в определенном смысле показывает уровень их профессионализма. Тем не менее мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личный выбор.

– Как вы относитесь к заявлению FIFPro о предложении аннулирования контрактов легионеров без выплаты неустойки?

– Хотел бы прокомментировать недавние заявления от Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, которая подняла вопрос о том, чтобы легионеры могли покинуть российские клубы без каких-либо штрафов за неисполнение контрактных обязательств.

Я не один год работал в этой ассоциации и хорошо знаю этих людей. К сожалению, подобные заявления не имеют ничего общего с реальной защитой прав игроков, – сказал генеральный директор «Локомотива».

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