«Барса» возобновляет переговоры с Дембеле. Алемани встретится с агентом Усмана на днях

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«Барселона» готова заключить новое соглашение с вингером Усманом Дембеле.

По информации ESPN, каталонцы возобновляют переговоры о подписании нового договора.

В ближайшие дни спортивный директор клуба Матеу Алемани должен в Марокко встретиться с Муссой Сиссоко, представляющим интересы футболиста. Менеджер уже прибыл в Марракеш.

В текущем сезоне француз, срок контракта которого истекает в июне, провел за «Барселону» в Ла Лиге 13 игр и отдал 10 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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