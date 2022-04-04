«Барса» возобновляет переговоры с Дембеле. Алемани встретится с агентом Усмана на днях

«Барселона» готова заключить новое соглашение с вингером Усманом Дембеле.
По информации ESPN, каталонцы возобновляют переговоры о подписании нового договора.
В ближайшие дни спортивный директор клуба Матеу Алемани должен в Марокко встретиться с Муссой Сиссоко, представляющим интересы футболиста. Менеджер уже прибыл в Марракеш.
В текущем сезоне француз, срок контракта которого истекает в июне, провел за «Барселону» в Ла Лиге 13 игр и отдал 10 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.