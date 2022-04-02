Хави: «Дембеле может быть лучшим в мире на своей позиции, если хорошо поработает»

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Хави верит, что Усман Дембеле может стать лучшим вингером мира.

«Я вижу, что Дембеле счастлив и очень вовлечен в процесс.

У меня нет к нему претензий. Все зависит от него. Я вижу, что у него высокий уровень, и если он хорошо поработает, может быть лучшим в мире на своей позиции.

Он влияет на результат. Усман очень хорош для моего стиля игры», – сказал главный тренер «Барселоны».

24-летний француз, контракт которого рассчитан до лета, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач в 12 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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