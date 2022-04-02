Хави: «Дембеле может быть лучшим в мире на своей позиции, если хорошо поработает»

Хави верит, что Усман Дембеле может стать лучшим вингером мира.
«Я вижу, что Дембеле счастлив и очень вовлечен в процесс.
У меня нет к нему претензий. Все зависит от него. Я вижу, что у него высокий уровень, и если он хорошо поработает, может быть лучшим в мире на своей позиции.
Он влияет на результат. Усман очень хорош для моего стиля игры», – сказал главный тренер «Барселоны».
24-летний француз, контракт которого рассчитан до лета, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач в 12 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.