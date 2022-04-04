Заур Хапов: «Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» показывал красивый и качественный футбол»

прокомментировал назначение главным тренером «Локомотива».

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я хорошо знаю игроков «Локомотива», всегда был рядом с ними, вижу их потенциал.

Мне интересна совместная работа с . У нас схожее видение футбола, в который должен играть «Локомотив».

Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», – сказал Хапов.

Агент Комппера: «Он хочет остаться в «Локо» на следующий сезон. Летом у него будет лицензия PRO, надеюсь»