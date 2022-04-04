Главный тренер высказался о своем влиянии на мировой футбол.

«Я не придумывал футбол. То, что делаем мы, уже кто-то делал раньше. То, что я делал в «Барселоне», пытался делать в «Баварии», уже было у Кройффа и Решака.

Я ничего не изобрел. Я стараюсь подстраиваться под игроков. Мне нравится то, чего я хочу добиться от своих команд. Я также и зритель, мне нравится видеть свое отражение в своих командах. Но главное – результат.

Когда я побеждаю, меня называют визионером, когда проигрываю, говорят: «Этот парень вообще соображает, что делает?» Я вижу соперника, анализирую его и говорю своим ребятам играть так, а не эдак, потому что манера действий другой команды при обороне или атаке дает нам шанс добиться успеха определенным образом. Иногда получается, иногда нет», – сказал Гвардиола.