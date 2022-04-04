Гвардиола перед «Атлетико»: «В ЛЧ я всегда слишком много думаю и придумываю глупую тактику. Завтра мы выпустим 12 игроков!»

пошутил о выборе тактики на матч с .

«Перед матчами Лиги чемпионов я всегда слишком много думаю. Завтра вы увидите новую тактику.

Я слишком много думаю, и это причина, по которой у меня очень хорошие результаты в Лигу чемпионов. Было бы скучно, если бы я всегда играл одинаково.

Не очень приятно, если люди думают, что против «Атлетико» и «Ливерпуля» я выбираю одинаковую тактику. Игроки иначе двигаются, мы выбираем не один и тот же состав. Все футболисты разные, у каждого из них есть мама и папа. У них разные характеры.

Поэтому я слишком много думаю и придумываю глупую тактику. Сегодня я вдохновлюсь и придумаю невероятную тактику на завтрашний день. Завтра мы выпустим 12 игроков!» – сказал тренер «Манчестер Сити».

сыграет с «Атлетико» дома завтра, 5 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.