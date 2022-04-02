Гвардиола о 2:0 с «Бернли»: «Сити» приехал за победой. После паузы на сборные может быть что угодно»

Главный тренер подвел итоги матча 31-го тура с (2:0).

«Манчестер Сити» приехал за победой и добился ее. После паузы на матчи сборных никогда не знаешь, что может произойти. Из-за высокой травы было непросто, но мы адаптировались к полю.

Забить гол на пятой минуте было важно, но впереди оставалось еще 85 минут. Во втором тайме соперник больше давил, перешел на 4-4-2 и действовал агрессивнее. И наша ситуация осложнялась тем, что мы не забили третий мяч.

Здорово претендовать на титул, именно в таком положении ты и хочешь быть в апреле и мае. Вот за что мы боролись последние 10-11 месяцев», – отметил испанец в интервью Sky Sports.

У «Ливерпуля» 17 побед за 20 последних матчей, у «Ман Сити» – за 21. Команды встретятся 10 апреля