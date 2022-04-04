Гвардиола о стиле «Атлетико»: «Что значит некрасивая игра? Это часть футбола. Не стану осуждать их»

Пеп Гвардиола не считает, что стоит критиковать стиль игры «Атлетико».
«Я ни секунды не потрачу на этот глупый спор. Каждый пытается победить. Если они выигрывают, то они правы. Если побеждаем мы, то правы мы. Разницу делают игроки.
Нам тоже приходится так играть и защищать добытый результат. Это часть футбола. Я не стану осуждать их стиль, а проведу анализ, чтобы понять, как добыть хороший результат перед игрой в Мадриде.
Что значит некрасивая игра? Моя команда побеждала на «Олд Траффорд» со счетом 1:0, и Бернарду Силва тратил пять минут на подачу углового. Это не некрасиво, это удержание счета.
Я никогда не осуждаю соперников и то, что они делают», – сказал тренер «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» дома завтра, 5 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.