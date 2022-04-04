Гвардиола о стиле «Атлетико»: «Что значит некрасивая игра? Это часть футбола. Не стану осуждать их»

не считает, что стоит критиковать стиль игры .

«Я ни секунды не потрачу на этот глупый спор. Каждый пытается победить. Если они выигрывают, то они правы. Если побеждаем мы, то правы мы. Разницу делают игроки.

Нам тоже приходится так играть и защищать добытый результат. Это часть футбола. Я не стану осуждать их стиль, а проведу анализ, чтобы понять, как добыть хороший результат перед игрой в Мадриде.

Что значит некрасивая игра? Моя команда побеждала на «Олд Траффорд» со счетом 1:0, и Бернарду Силва тратил пять минут на подачу углового. Это не некрасиво, это удержание счета.

Я никогда не осуждаю соперников и то, что они делают», – сказал тренер «Манчестер Сити».

сыграет с «Атлетико» дома завтра, 5 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.