Захарян об исключении из списка вундеркиндов Goal: «Понимаю, какая сейчас ситуация. Это ожидалось, поэтому даже обидно не стало»

рассказал, как отнесся к исключению из списка вундеркиндов по версии Goal.com.

Изначально россиянин был на 11-м месте в рейтинге, где учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже. Но в обновленном списке Захаряна не включили в список, а на 11-м месте осталась подпись «No player».

«Да никак не отреагировал. Я понимаю, какая сейчас ситуация. В принципе это ожидалось. Поэтому отреагировал спокойно, даже обидно не стало.

Одноклубники подшучивают насчет вот этих топ-10, топ-11, куда я попадаю», – сказал полузащитник .

Захарян стал 11-м в топ-50 вундеркиндов от Goal.com. Но Арсена удалили из списка, на его месте – No player