Захарян об исключении из списка вундеркиндов Goal: «Понимаю, какая сейчас ситуация. Это ожидалось, поэтому даже обидно не стало»

Теги премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Политика Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян рассказал, как отнесся к исключению из списка вундеркиндов по версии Goal.com.

Изначально россиянин был на 11-м месте в рейтинге, где учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже. Но в обновленном списке Захаряна не включили в список, а на 11-м месте осталась подпись «No player».

«Да никак не отреагировал. Я понимаю, какая сейчас ситуация. В принципе это ожидалось. Поэтому отреагировал спокойно, даже обидно не стало.

Одноклубники подшучивают насчет вот этих топ-10, топ-11, куда я попадаю», – сказал полузащитник «Динамо».

Захарян стал 11-м в топ-50 вундеркиндов от Goal.com. Но Арсена удалили из списка, на его месте – No player

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные