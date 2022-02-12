Новиков о Захаряне: «Чем быстрее он отсюда уедет, тем сильнее и круче будет. У него потенциал суперигрока»

Главный тренер «Нефтехимика» , ранее работавший в московском , высказался о полузащитнике .

«Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть суперигроком.

На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко – чуть меньше.

Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой.

Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет – это совершенно точно», – сказал Новиков.

18-летний Захарян в этом сезоне провел 18 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.