«Можно было дать красную в 1-м тайме, но не в случае со «Спартаком». И если бы такой гол, как у Промеса, засчитали «Локо», я бы не удивился». Волейболист Спиридонов о судействе

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Российский волейболист Алексей Спиридонов высказался о проигрыше «Спартака» «Локомотиву».

«Классический «Спартак»: 85-я минута, пропущенный гол. Все по классике.

Давайте будем объективны, что в первом тайме можно было дать красную, но не в случае со «Спартаком». В эпизоде с голом Промеса по видеокартинке был объективный офсайд, но в этом матче не было ВАР именно на линии офсайда. Все видели, что офсайд был, но я бы не удивился, если бы такой же гол засчитали бы «Локомотиву».

Думаю, «Спартак» по игре заслуживал больше ничейку. После зимней паузы одна победа – позитива мало. Такое состояние внутри команды, что уже поскорее бы начать следующий сезон.

Все мы хотели поиграть в Европе, но из-за ситуации в мире это не случилось. Одна надежда на осталась на кубок, но там ЦСКА, который сейчас на ходу. Посмотрим», – сказал спортсмен, поддерживающий «Спартак».

Московское дерби обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Карасева.

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