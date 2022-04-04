Ребко о «Спартаке»: «Провал. 10-е место с такими затратами, сменами руководства…»

Теги Спартак Алексей Ребко Леонид Федун премьер-лига Россия Матч ТВ Паоло Ваноли Футбол

Экс-хавбек «Спартака» Алексей Ребко оценил выступление красно-белых в текущем сезоне.

«Показалось, что «Локомотив» переиграл «Спартак», смотрелись железнодорожники лучше. Ну, было такое поле, кто лучше приспособился, тот победил. Без доли везения в таком матче не обойтись. Везет тому, кто везет.

Нынешнее положение «Спартака» — провал. Когда команда играет на 10-м месте с такими затратами, сменами руководства… Меняли, меняли, но ничего не поменяли.

Нужно отдать должное, иногда я согласен со спартаковцами, которые говорят, что судят их не очень. Как можно было не дать красную карточку на моменте с Айртоном в Нижнем Новгороде?» — сказал Ребко.

Опрос

Верите, что «Спартак» вылетит из РПЛ?
23774 голосa
Да
36%
Спартак
Нет
64%
Георгий Джикия

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные