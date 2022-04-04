Ребко о «Спартаке»: «Провал. 10-е место с такими затратами, сменами руководства…»

Экс-хавбек оценил выступление красно-белых в текущем сезоне.

«Показалось, что «Локомотив» переиграл «Спартак», смотрелись железнодорожники лучше. Ну, было такое поле, кто лучше приспособился, тот победил. Без доли везения в таком матче не обойтись. Везет тому, кто везет.

Нынешнее положение «Спартака» — провал. Когда команда играет на 10-м месте с такими затратами, сменами руководства… Меняли, меняли, но ничего не поменяли.

Нужно отдать должное, иногда я согласен со спартаковцами, которые говорят, что судят их не очень. Как можно было не дать красную карточку на моменте с Айртоном в Нижнем Новгороде?» — сказал Ребко.