Иванов уверен, что «Урал» останется в РПЛ: «Конечно, верю, ты что спрашиваешь какую-то #####?»

Президент «Урала» не сомневается в сохранении прописки в .

В концовке матча 23-го тура РПЛ с (2:2) главный арбитр дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота , посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор.

– Вы же сами все это видели. Конечно, я не согласен [с судейскими решениями]. Мы точно должны были бить пенальти, а в наши ворота он был сомнительный.

– Вы будете обращаться в ЭСК?

– А толку? Их накажут, что ли? У Панина не первый раз уже такое.

– Вы верите, что «Урал» останется в РПЛ?

– Конечно, ты что спрашиваешь какую-то #####? Не верил бы, не сидел бы здесь, – сказал Иванов.