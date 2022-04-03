Иванов уверен, что «Урал» останется в РПЛ: «Конечно, верю, ты что спрашиваешь какую-то #####?»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Спорт-Экспресс Игорь Панин брань контент Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов не сомневается в сохранении прописки в РПЛ.

В концовке матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) главный арбитр Игорь Панин дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота «Урала», посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор.

– Вы же сами все это видели. Конечно, я не согласен [с судейскими решениями]. Мы точно должны были бить пенальти, а в наши ворота он был сомнительный.

– Вы будете обращаться в ЭСК?

– А толку? Их накажут, что ли? У Панина не первый раз уже такое.

– Вы верите, что «Урал» останется в РПЛ?

– Конечно, ты что спрашиваешь какую-то #####? Не верил бы, не сидел бы здесь, – сказал Иванов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные