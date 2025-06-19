Виртц прилетел в Манчестер. Вечером – медосмотр в «Ливерпуле»

Флориан Виртц прилетел в Англию.

Журналист Sky Sport Deutschland Марлон Ирльбахер опубликовал кадры прибытия полузащитника «Байера » в аэропорт Манчестера в 16:42 по местному времени.

Отмечается, что сегодня вечером хавбек начнет проходить медосмотр в «Ливерпуле» .

Сообщалось , что о трансфере Виртца в состав чемпионов Англии объявят в пятницу.