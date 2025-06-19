Виртц прилетел в Манчестер. Вечером – медосмотр в «Ливерпуле»
Флориан Виртц прилетел в Англию.
Журналист Sky Sport Deutschland Марлон Ирльбахер опубликовал кадры прибытия полузащитника «Байера» в аэропорт Манчестера в 16:42 по местному времени.
Отмечается, что сегодня вечером хавбек начнет проходить медосмотр в «Ливерпуле».
Сообщалось, что о трансфере Виртца в состав чемпионов Англии объявят в пятницу.
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Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Марлона Ирльбахера
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