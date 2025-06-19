Мареска о ситуации с допингом Мудрика: «В последний раз, когда мы разговаривали, я не видел, чтобы он был обеспокоен. У меня нет дополнительной информации»
Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с Михаилом Мудриком.
Вчера стало известно, что Футбольная ассоциация Англии предъявила игроку обвинения в нарушении антидопингового регламента. Сообщалось, что проба B тоже дала положительный результат – в моче вингера «Челси» обнаружен мельдоний.
«Я разговаривал с Мишей в Польше, когда мы играли в финале Лиги конференций. С тех пор я с ним не разговаривал. Я не видел новостей, но мне их сообщили. Но больше я ничего не могу добавить, потому что у меня нет дополнительной информации.
В последний раз, когда я с ним разговаривал, он был в хорошем состоянии, я не видел, чтобы он был обеспокоен. С тех пор я с ним не разговаривал, так что не знаю, но мы наверняка свяжемся с ним», – сказал главный тренер «Челси».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Низаара Кинселлы
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