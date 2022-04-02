Рангник про 1:1 с «Лестером»: «МЮ» постарается попасть в топ-4, пока это возможно, но с потерей 2 очков наше положение не улучшилось»

Главный тренер высказался после ничьей с .

Команды сыграли 1:1 в 31-м туре чемпионата Англии.

«Если судить по целой игре, ничья – это нормальный результат. Мы пытались выиграть в последние 15 минут, имели 2-3 действительно хороших момента забить, но то же касалось и соперника.

Магуайр, думаю, сыграл хорошо. Я решил поставить его справа, увидев, как он играет на этой позиции в сборной Англии. Мне его выступление показалось качественным.

Я не знаю, кто будет новым тренером «МЮ». Не у того спрашиваете. Думаю, руководство общается с возможными претендентами, но ничего не могу сказать по этому поводу.

Мы будем стараться выиграть как можно больше матчей до тех пор, пока попадание в топ-4 математически возможно. Конечно, наше положение не улучшилось после потери двух очков, но мы обязаны завершить сезон на самой высокой ноте», – заявил Рангник.