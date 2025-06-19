Матч «Палмейрас» – «Аль-Ахли» прервали из-за штормового предупреждения. Это третий случай на клубном ЧМ в США за двое суток
Игра «Палмейрас» – «Аль-Ахли» прервана из-за штормового предупреждения.
Игра второго тура группового этапа клубного чемпионата мира была прервана почти сразу после того, как бразильцы на 59-й минуте забили свой второй гол.
Посетителей «Метлайф Стэдиум» призвали покинуть места и укрыться в вестибюле стадиона из-за «плохих погодных условий в районе».
Менее чем за двое суток непогода повлияла уже на три игры проходящего в США клубного ЧМ. Ранее из-за грозы прерывали матч «Пачука» – «Ред Булл Зальцбург» и откладывали игру «Ульсан ХД» – «Мамелоди Сандаунс».
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Footboom
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