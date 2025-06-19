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  • Цимикас о Салахе: «Он должен выиграть «Золотой мяч», в предыдущие годы к нему относились несправедливо. Мы выиграли АПЛ, Мо вошел в историю с 47 очками. Что еще нужно?»
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Цимикас о Салахе: «Он должен выиграть «Золотой мяч», в предыдущие годы к нему относились несправедливо. Мы выиграли АПЛ, Мо вошел в историю с 47 очками. Что еще нужно?»

Константинос Цимикас считает, что Мохамед Салах должен получить «Золотой мяч».

«Мо должен выиграть «Золотой мяч» в этом году, в предыдущие годы к нему относились несправедливо. Я думаю, что это происходило из-за силы мадридского «Реала» и «Барселоны», а также египетского паспорта – он мало что может сделать в сборной своей страны.

В этом году он заслуживает [выиграть «Золотой мяч»] больше, чем кто-либо другой. Мы выиграли чемпионат, он стал лучшим бомбардиром и ассистентом, он вошел в историю с 47 результативными действиями за один сезон в Премьер-лиге. Что еще нужно сделать?

Его много лет даже не включали в список 30 кандидатов – как будто каждый год находилось 30 игроков лучше Мо», – сказал защитник «Ливерпуля». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24.gr
logoЛиверпуль
logoКонстантинос Цимикас
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
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