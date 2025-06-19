Черчесов о том, что его называют Саламычем: «Это не проблема – главное, чтобы не Саламонычем или еще как-то. Хорошо, что я рядом с людьми, а не в космосе, куда меня отправили после ЧМ»

Станислав Черчесов рассказал, как он относится к тому, что его называют Саламычем.

– Вам нравится, когда вас незнакомые люди называют фамильярно Саламычем?

– Если человек называет меня Саламычем, значит, ему так комфортнее. Главное, чтобы не Саламонычем или еще как-то.

Хорошо, когда правильно называют отчество. Но ты же не можешь, допустим, лекции читать, когда ты на улице и 50 человек через каждого второго тебя Саламычем называют.

С одной стороны хорошо, что я рядом с ними, а не где-то в космосе, куда меня отправили после ЧМ-2018 . Нет, это не проблема для меня, – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Я Саламович. По-русски Приветович». Черчесов отбил ошибку журналиста давней шуткой – и отменил «если»!