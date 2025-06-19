«Динамо» интересен защитник «Архентинос Хуниорс» Вега. Москвичи могут сделать предложение в ближайшие дни (Уриэль Югт)

«Динамо» может усилиться аргентинским защитником.

Московский клуб проявляет интерес к Роману Веге из «Архентинос Хуниорс » и может сделать официальное предложение в ближайшие дни, сообщает журналист Уриэль Югт. Аргентинский клуб знает об интересе бело-голубых.

За 21-летним футболистом также следят «Аякс » и «Ривер Плейт ».

В 2025 году Вега провел 14 матчей в рамках чемпионата Аргентины. Его статистику можно найти здесь .