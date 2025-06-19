«Наполи» предложил 30 млн евро за хавбека «Брайтона» О’Райли

«Наполи» работает над приобретением Мэттью О’Райли.

Как сообщает Sky Sports , за 24-летнего полузащитника чемпионы Италии предложили «Брайтону » 30 млн евро. Идут переговоры.

Также футболист сборной Дании давно интересует «Аталанту» и «Рому».

Отмечается, что «Наполи » сперва придется продать кого-то из своих футболистов, основной кандидат – Андре-Франк Замбо-Ангисса .

О’Райли в сезоне-2024/25 провел в АПЛ 21 игру и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .