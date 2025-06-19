«Наполи» предложил 30 млн евро за хавбека «Брайтона» О’Райли
«Наполи» работает над приобретением Мэттью О’Райли.
Как сообщает Sky Sports, за 24-летнего полузащитника чемпионы Италии предложили «Брайтону» 30 млн евро. Идут переговоры.
Также футболист сборной Дании давно интересует «Аталанту» и «Рому».
Отмечается, что «Наполи» сперва придется продать кого-то из своих футболистов, основной кандидат – Андре-Франк Замбо-Ангисса.
О’Райли в сезоне-2024/25 провел в АПЛ 21 игру и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости