Баженов об игре в снегопад: «И так все называют футболистов нытиками. Так что пусть выходят и бьются»

считает, что футболисты должны играть, несмотря на плохую погоду.

– Стоило проводить матч в такую погоду?

– Мы не в Бразилии. Как я помню, все футболисты у нас играли в такую погоду. Да, поле могло быть лучше, но в целом – нормальное. Футбол состоит не только из техничных финтов: футбол включает в себя еще борьбу и характер.

Порой приходится биться в сложных условиях. В конце концов, и так все называют футболистов нытиками. Так что пусть выходят и бьются в такую погоду. Так или иначе все в равных условиях. Но в таких ситуациях проявляется характер.

– Что скажете об игре?

– Что касается незасчитанного мяча Промеса, то у меня возникает вопрос. Нам объявили, что ВАР не будет, поскольку сложно линию прочертить. Но почему-то ВАР включился в тот момент, когда нужно включиться. Но если все же ВАР работал, и они правильно все прочертили, то вопросов нет.

Однако в последнее время на играх «Спартака» много ошибок. Заговор? Не думаю. Мне кажется, просто ошибки. А если по поводу матча, то, мне кажется, «Спартак» играл остро и имел моментов больше, чем «Локомотив». Минуты до 75-й мне казалось они могут дожать. Но потом здорово сыграл на контратаках. Но, мое мнение, что игра была больше ничейная, – сказал бывший нападающий .