Промес со 144 матчами в чемпионате стал 10-м в истории «Спартака». Он опередил Аленичева и Ананко

занимает 10-е место по количеству матчей за «Спартак» в чемпионате России.

Игра 23-го тура против «Локомотива» (0:1) стала для нидерландца 144-й, он опередил Дмитрия Аленичева и Дмитрия Ананко по этому показателю.

Больше, чем Промес, за сыграли Илья Цымбаларь (146), Александр Филимонов (147), (147), Сергей Паршивлюк (148), Евгений Макеев (165), Дмитрий Хлестов (183), (192), Дмитрий Комбаров (226) и Егор Титов (324).

Подробно со статистикой выступлений полузащитника можно ознакомиться здесь.