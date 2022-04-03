Промес со 144 матчами в чемпионате стал 10-м в истории «Спартака». Он опередил Аленичева и Ананко

Квинси Промес занимает 10-е место по количеству матчей за «Спартак» в чемпионате России.
Игра 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1) стала для нидерландца 144-й, он опередил Дмитрия Аленичева и Дмитрия Ананко по этому показателю.
Больше, чем Промес, за «Спартак» сыграли Илья Цымбаларь (146), Александр Филимонов (147), Денис Глушаков (147), Сергей Паршивлюк (148), Евгений Макеев (165), Дмитрий Хлестов (183), Андрей Тихонов (192), Дмитрий Комбаров (226) и Егор Титов (324).
Подробно со статистикой выступлений полузащитника можно ознакомиться здесь.