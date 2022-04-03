Тухель после 1:4 с «Брентфордом»: «Игры после перерыва на матчи сборных всегда складываются тяжело»

Главный тренер «Челси» высказался после матча с «Брентфордом» (1:4).

«Нам было нелегко в начале, и такую картину мы наблюдаем не в первый раз после международной паузы. Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свой ритм и взять игру под полный контроль.

Нам недоставало энергии, и мы не справлялись с тем, что обычно делает нашу игру сильной. Мы выглядели уставшими как с физической, так и с психологической точки зрения. Игры после перерыва на матчи сборных всегда складываются тяжело, но, будучи фаворитом и играя дома, мы были обязаны добиваться результата. Сегодня мы были недостаточно хороши.

Я не ждал многого от этого матча. Мы вернулись после перерыва, были фаворитами и должны были вести игру и диктовать свои условия против хорошо организованного и физически мощного соперника. Мы вышли вперед и находились на подъеме, но я не ожидал, что сегодня может случиться подобное.

Мы выбрали этот состав, поскольку он лучше всего подходил под «Брентфорд», никоим образом не ориентируясь на следующий матч против «Реала».

[об отсутствии Чалобы] Это было связано с выбранной на матч схемой. Мы остановились на схеме с четырьмя защитниками и выбрали четырех исполнителей на эти позиции», – сказал Тухель.

«Брентфорд» разнес «Челси» с 30% владения. И 3-м подряд голом Эриксена