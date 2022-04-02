Тухель про 1:4 с «Брентфордом»: «Никто такого не ожидал. «Челси» защищался не на уровне АПЛ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Брентфорда».
«Синие» уступили на своем поле со счетом 1:4 в 31-м туре АПЛ.
«Такого никто не ожидал, тем более после 1:0 в нашу пользу. Для нас такое нетипично, но мы бросили защищаться. Мы не понимали, какая нам грозит опасность, оборонялись небрежно и были наказаны.
За 10 минут «Брентфорд» сделал все возможное. После третьего их гола было 10 минут, когда мы создали много очень хороших моментов, но не реализовали их. Сопернику сопутствовала удача, и он смог реализовать свои моменты. А мы защищались не на уровне АПЛ и поплатились», – сказал Тухель.
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