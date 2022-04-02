Тренер «Брентфорда» Франк о 4:1 с «Челси»: «Я все еще щипаю себя. Горжусь этой игрой»

Главный тренер «Брентфорда» поделился эмоциями от победы над .

«Я все еще щипаю себя [чтобы убедиться, что это не сон]. Я сказал на предматчевой пресс-конференции, что если мы обыграем их, это будет лучший результат в сезоне, и мы добились его.

Может, мы не наиграли на 4:1, но полностью заслужили победу. Это была отличная игра, я очень горжусь ей.

В футболе много боли, поэтому важно, чтобы болельщики насладились этим результатом».

Об Эриксене

«То, как он преподносит себя на поле и за его пределами, очень впечатляет. После того, как он забил за сборную Дании, я сказал ему, что надеюсь, что он забьет несколько голов за , и он забил», – сказал Франк.